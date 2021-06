https://it.sputniknews.com/20210608/cuneo-frode-milionaria-nel-settore-delle-scommesse-scoperto-dalla-guardia-di-finanza-11646528.html

Cuneo, frode milionaria nel settore delle scommesse scoperto dalla Guardia di Finanza

Una famiglia di imprenditori della provincia di Cuneo impegnati nel settore del gioco e delle scommesse, è finita in una inchiesta penale per frode fiscale... 08.06.2021, Sputnik Italia

evasione fiscale

guardia di finanza

Tre imprenditori e soci residenti ad Alba (Cuneo) sono finiti al centro delle indagini della Guardia di Finanza del Gruppo di Bra, per presunte operazioni illecite volte ad abbattere gli utili generati dalla lucrosa attività imprenditoriale svolta nel settore dei giochi e delle scommesse.I finanzieri hanno ricostruito che i tre imprenditori, riconducibili ad una stessa holding famigliare di nazionalità italiana, effettuavano operazioni societarie straordinarie per aumentare fittiziamente il valore di un software rivelatosi inesistente.I tre imprenditori effettuavano operazioni di trasferimento di rami d’azienda e fusioni per incorporazione, così da attribuire un valore esorbitante a questo software (asset immateriale) ad ogni operazione straordinaria successiva. Gli importi di rivalutazione ammontavano a 6 e 9 milioni di euro ogni volta, legittimando un corposo e illecito abbattimento dell’imponibile, così come definito dalla normativa fiscale vigente.Parte dell’evasione fiscale era stata reinvestita in titoli di Stato, azioni ed altri strumenti finanziari strutturati, per un valore complessivo di 3 milioni di euro, ritrovati anche in conti correnti delle società oggetto dell’indagine.Coinvolto anche il commercialista della famiglia di imprenditori. Le indagini proseguono per appurare se non vi sia anche da aggiungere l’ipotesi di reato di autoriciclaggio.

