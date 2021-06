https://it.sputniknews.com/20210608/crema-bimbo-ferito-in-un-asilo-indagato-il-sindaco-salvini-inaccettabile-11657398.html

Crema, bimbo ferito in un asilo: indagato il sindaco. Salvini: "Inaccettabile"

Crema, bimbo ferito in un asilo: indagato il sindaco. Salvini: "Inaccettabile"

A Stefania Bonaldi, primo cittadino del comune lombardo, viene contestato di aver omesso l'installazione di dispositivi idonei ad evitare la chiusura... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T20:36+0200

2021-06-08T20:36+0200

2021-06-08T20:36+0200

sindaco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11657703_0:60:450:313_1920x0_80_0_0_bb148134f221e5627ffa4df7853c44c4.jpg

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha ricevuto un avviso di garanzia in seguito a un incidente dell'ottobre 2020 verificatosi nell'asilo comunale della città, dove un bimbo si è ferito la mano nel cardine di una porta tagliafuoco. Al sindaco si contesta di aver omesso l'installazione di dispositivi idonei ad evitarne la chiusura automatica.A dare la notizia dell'avviso di garanzia la stessa Bonaldi, che ha descritto l'incidente occorso al bambino ai consiglieri comunali come "fonte di grande avvilimento, lenito solo dal felice esito sanitario".La Bonaldi ha chiesto più tutele a favore dei sindaci, che hanno "responsabilità obiettivamente sproporzionate ed eccessive, direi anche meglio: non ben circostanziate", e per questo in mancanza di tutele "si rischia di fare terra bruciata, si rischia che nessuno voglia fare più il sindaco".Subito attestati di solidarietà al primo cittadino di Crema dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dall'omologo milanese Beppe Sala e da Matteo Salvini. Quest'ultimo ha commentato l'accaduto su Twitter.Decaro ha osservato che "non è nostra abitudine contestare le attività della magistratura né metterne in discussione le scelte, ma lo Stato deve metterci nelle condizioni di fare il nostro lavoro serenamente. Non chiediamo l'immunità o l'impunità, chiediamo solo di liberare i sindaci da responsabilità non proprie".Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sindaco