Covid, USA: Stato di Washington offre erba gratis per incentivare vaccinazione

Il programma 'Joints for jabs' (letteralmente 'canne in cambio di vaccini') prevede che chi sia stato vaccinato entro il 12 luglio nello Stato e abbia più di... 08.06.2021, Sputnik Italia

Le autorità dello Stato di Washington hanno escogitato una fantasiosa trovata per implementare le richieste di vaccinazione. Il programma 'Joints for Jabs' prevede infatti il singolare incentivo di una canna offerta a chiunque abbia più di 21 anni che si sia vaccinato in loco entro il 12 luglio. Lo ha affermato il consiglio locale per le licenze di droghe e alcol riportato dal 'Telegraph'. Il New Jersey, per esempio, ha offerto una birra gratis a ogni vaccinato.L'Arizona, oltre a uno spinello come Washington, ha regalato anche orsetti gommosi. Più serio lo Stato dell'Ohio, che ha indetto una lotteria e offerto borse di studio.

Notiziario

