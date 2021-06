https://it.sputniknews.com/20210608/corruzione-16-arresti-a-molfetta-indagato-anche-il-sindaco-11644919.html

Corruzione, 16 arresti a Molfetta, indagato anche il sindaco

Notificate le provincie di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia con un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trani. 08.06.2021, Sputnik Italia

Nel comune di Molfetta, in Puglia, sono indagate 41 persone per reati di corruzione legati a presunte tangenti per appalti, con varie accuse quali turbativa d'asta, corruzione, falso, depistaggio e peculato, come riporta ANSA.16 le misure cautelari emesse dalla Guardia di Finanza nei confronti di dipendenti comunali e imprenditori, con 10 incarcerati e 6 agli arresti domiciliari. I fatti contestati risalgono al 2019-2020.Tra gli indagati, risulta anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

