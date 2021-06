https://it.sputniknews.com/20210608/conte-leader-del-m5s-non-sono-stato-affatto-incoronato-passero-dallassemblea-degli-iscritti-11659090.html

Conte leader del M5S: "Non sono stato affatto incoronato, passerò dall'assemblea degli iscritti"

Conte leader del M5S: "Non sono stato affatto incoronato, passerò dall'assemblea degli iscritti"

Il leader in pectore dei 5 Stelle ha anche anticipato che chiederà una riforma costituzionale per garantire una maggiore tenuta del sistema. 08.06.2021

Conte ha dichiarato di avere ottimi rapporti coi gruppi 5 Stelle sia al Senato sia alla Camera e che nel nuovo M5S "ci saranno organi collegiali nuovi: non vogliamo ricadere nelle tradizionali forme del sistema partito, perché sono delle forme un po' superate. Dobbiamo conservare la freschezza del Movimento, strutture agili ma comunque molto funzionali. Ci saranno luoghi di confronto anche per la linea politica".Conte ha negato le voce di un Movimento spaccato, sottolineando anzi l'entusiasmo intorno a questo processo di rinnovamento. Riguardo il suo rapporto con gli altri partiti e gli altri leader, in merito al PD ha parlato di "punti di incontro e divergenza", che comunque non inficerà un dialogo costante, mentre rispetto a Salvini e alla Meloni l'ex premier ha detto di volersi confrontare sulle loro proposte.Il capo politico in pectore del Movimento ha anticipato che convocherà gli altri leader "per ragionare su una riforma costituzionale che possa rafforzare il nostro sistema. Non è possibile che il sistema Italia sia affidato al singolo personalismo, alla forza del 2 o 3%...".Conte ha parlato di continuità tra i suoi due governi, affermando comunque di essere cresciuto durante il suo secondo mandato. A tal proposito, è tornato anche sul tema della caduta del Conte bis. Incalzato su Renzi, Conte ha detto comunque di non essere "mai stato sereno, per un motivo: un premier in piena pandemia non può essere sereno. Se poi lui ha avuto sin dall'inizio un'agenda personale diversa da quella che era il sostegno al governo, fatti suoi".Conte ha comunque ribadito la scelta fatta dal Movimento sull'appoggio al governo Draghi.

