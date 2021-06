https://it.sputniknews.com/20210608/cesare-battisti-vuol-tornare-libero-e-cosi-fa-lo-sciopero-della-fame-e-delle-cure-11649799.html

Cesare Battisti vuol tornare libero e così fa lo sciopero della fame e delle cure

Il terrorista e quattro volte omicida Cesare Battisti, chiede di essere liberato dal carcere duro al quale è stato sottoposto. Dice che all'estero ha fatto il... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T18:33+0200

A Cesare Battisti il carcere sta stretto, in particolare gli sta stretto il regime di alta sicurezza (AS2) che gli è stato imposto contro eventuali tentativi di fuga. L’ex Pac attraverso i suoi legali, Gianfranco Sollai e Davide Steccanella, ha chiesto di essere trasferito dal carcere calabrese dove è stato rinchiuso. Istanza rigettata dal giudice del riesame, scrive l’Adnkronos.Secondo Battisti è ingiusto il regime di alta sicurezza che gli è stato imposto, perché lui ha trascorso 40 anni in esilio e dove si è rifugiato ha sempre pagato le tasse e si è perfettamente integrato nella società civile locale, conducendo attività professionale incessante, e si è sempre lasciato coinvolgere nella pacifica iniziativa culturale e nel volontariato nei vari Paesi che gli hanno concesso rifugio mentre in Italia doveva scontare una pena per aver ammazzato quattro persone, di cui due materialmente uccise da lui e altre due in concorso con altri.

