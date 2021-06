https://it.sputniknews.com/20210608/caso-18enne-grave-dopo-vaccino-procura-vuole-capire-se-medici-potevano-operare-prima-peggioramento-11656557.html

Caso 18enne grave dopo vaccino, Procura vuole capire se medici potevano operare prima peggioramento

Caso 18enne grave dopo vaccino, Procura vuole capire se medici potevano operare prima peggioramento

La ragazza 18enne si trova al momento in condizioni gravi ma stabili, secondo quanto trapelato nel pomeriggio. 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T20:05+0200

2021-06-08T20:05+0200

2021-06-08T20:05+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/10011804_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_4c5ce2a6b33dc3a3de75f33132b662a1.jpg

La giovane di Sestri Levante poteva essere operata due giorni prima del peggioramento delle sue condizioni di salute per trombosi, quando per la prima volta aveva chiesto assistenza al Pronto Soccorso per malessere? A questa domanda sta cercando di rispondere la Procura di Genova, che con il pm Stefano Puppo e l'aggiunto Francesco Pinto ieri hanno aperto un fascicolo senza ipotesi di reato sulla vicenda.I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione relativa all'iter vaccinale della giovane alla direzione sanitaria, così come informazioni sul primo accesso al pronto soccorso, le dimissioni e il nuovo ricovero.La giovane aveva scelto di vaccinarsi contro il coronavirus in forma volontaria sfruttando l'open day organizzato dalla Regione Liguria per gli over 18 lo scorso 25 maggio. Successivamente in data 3 giugno la giovane si è presentata al Pronto Soccorso con mal di testa e fotofobia, ma gli esami a cui è stata sottoposta, tac cerebrale ed esame neurologico, sono stati "entrambi negativi". Tuttavia nel fine settimana le condizioni della ragazza sono peggiorate, con manifestazione di difficoltà motorie, e ritornata al Pronto Soccorso la tac cerebrale ha evidenziato un'emorragia. Una volta confermata la diagnosi di trombosi, la ragazza è stata ricoverata d'urgenza al reparto di Neurochirurgia del San Martino. Da quanto trapelato le sue condizioni sono state giudicate gravi.

https://it.sputniknews.com/20210607/ragazza-18enne-grave-dopo-vaccino-bassetti-dice-no-a-clima-di-psicosi-11637364.html

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia