Casa Bianca: Biden conta sulla sua esperienza per prepararsi al faccia a faccia con Putin

Il presidente statunitense Joe Biden e il suo team si stanno preparando al loro primo tour all'estero per i summit della Nato, del G7 e l'incontro con il capo... 08.06.2021, Sputnik Italia

Biden incontrerà in Gran Bretagna il premier Boris Johnson e i leader del G7, dopodichè a Bruxelles ci sarà il vertice Usa-Nato e il 16 giugno a Ginevra incontrerà Putin. La Psaki ha affermato che incontrare i leader di persona è importante perché la conversazione faccia a faccia è più efficace. "E' coinvolto nel lavoro con la sua squadra, parla di che tipo di contatti bilaterali avrà, dove sono le opportunità, dove sono i momenti in cui le preoccupazioni degli Stati Uniti devono essere espresse. Ha diversi decenni di esperienza su cui conterà per il tour", ha detto la Psaki.

