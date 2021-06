https://it.sputniknews.com/20210608/bassetti-sconsiglia-vaccini-astrazeneca-e-jj-a-chi-prende-la-pillola-11652760.html

Bassetti sconsiglia vaccini AstraZeneca e J&J a chi prende la pillola

Bassetti sconsiglia vaccini AstraZeneca e J&J a chi prende la pillola

Intanto restano "gravi ma stabili" le condizioni della 18enne di Sestri Levante, finita in rianimazione e sottoposta a due interventi di neurochirurgia per... 08.06.2021, Sputnik Italia

Sullo sfondo del caso della 18enne in gravi condizioni per una trombosi dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca, l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti ha sostenuto in una conversazione con Adnkronos che i vaccini a vettore virale contro il coronavirus come quello della casa farmaceutica anglo-svedese e di J&J, dovrebbero essere sconsigliati alle donne che prendono la pillola anticoncezionale.Questa posizione è dovuta al fatto che i rari eventi avversi sopraggiunti dopo la vaccinazione sono capitati proprio a giovani donne che usavano questo metodo contraccettivo.Bassetti ha poi notato come in queste ore siano pervenute molte disdette per la vaccinazione contro il Covid, proprio per il caso della ragazza 18enne ricoverata nell'ospedale dove lavora per un evento trombotico dopo l'inoculazione del vaccino. Tuttavia il medico ha invitato i giovani a non farsi prendere dal panico, ricordando che i rischi sono minimi.Intanto, secondo quanto riportato da Adnkronos con riferimento a fonti nell'ospedale di Genova dove è ricoverata, le condizioni della giovane ligure restano "gravi ma stabili".Ieri l'immunologa e docente di Pediatria dell'università di Firenze, la professoressa Chiara Azzari, ha lanciato un appello all'Ema per chiedere di vietare alle giovani donne l'inoculazione dei vaccini anti-Covid a vettore virale, come AstraZeneca e J&J, sullo sfondo del maggior numero di eventi trombotici in questo gruppo di persone.

