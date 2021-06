https://it.sputniknews.com/20210608/asportazione-di-tumore-senza-cicatrici-e-realta-al-niguarda-di-milano-11652112.html

Asportazione di tumore senza cicatrici, è realtà al Niguarda di Milano

Una paziente di 83 anni con altre patologie cardiache pregresse e un tumore esteso non poteva essere operata con incisioni se non a rischio della vita. Così la... 08.06.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta al mondo è stata tentata una operazione di asportazione di un tumore senza cicatrici su una paziente di 83 anni. L’intervento da record è stato condotto dall’ospedale Niguarda di Milano, dove alla donna è stato asportato con successo un tumore al rene che si estendeva al cuore e lungo 20 centimetri, passando attraverso una vena del collo.Per effettuare l’intervento è stato utilizzato un robot chirurgico ad alta precisione e una cannula aspira-tumore.L’equipe medica che ha operato la paziente si componeva di urologi e cardiochirurghi. Gli specialisti hanno inserito la cannula aspirante attraverso la giugulare per arrivare al cuore.L’obiettivo dell’intervento rimuovere un tumore renale che dalla vena renale aveva infiltrato completamente la vena cava per risalire fino all’atrio destro del cuore.L’intervento chirurgico, scrive l’ospedale in un comunicato stampa, è durato 9 ore ed ha alternato le due equipe, quella urologica e quella cardiochirurgica.I particolari dell’operazioneLe pinze del robot, inserite tramite delle micro-incisioni addominali sono state usate per rimuovere l’infiltrato neoplastico che raggiungeva il cuore. Questo è stato possibile solo dopo che i cardiochirurghi, grazie alla cannula aspirante, avevano rimosso parte dell’infiltrazione cardiaca per poi spingere la parte rimanente nell’addome dove gli urologi con il robot sono stati in grado di agganciarla e asportarla completamente.Al Niguarda fanno notare che in pochi altri centri al mondo è stato utilizzato il robot per tumori renali estesi alla vena cava e nei pochi casi in cui la malattia arrivava nel cuore, non è mai stato fatto con il robot e senza aprire il torace.

