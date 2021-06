https://it.sputniknews.com/20210608/apple-migliorera-i-propri-computer-con-macos-monterey-11649479.html

Apple migliorerà i propri computer con macOS Monterey

La nuova versione del sistema operativo macOS Monterey riceverà una serie di modifiche che, come promesso da Apple al WWDC 2021, renderanno il Mac più produttivo. MacOS Monterey, come iOS 15, introduce la funzione Focus. Aiuterà gli utenti a evitare distrazioni filtrando automaticamente le notifiche non correlate all'attività corrente. Proprio come per l'iPhone, FaceTime sta arrivando anche per Mac.L'opzione "Continuità" dovrebbe portare l'interazione con smartphone e tablet a un nuovo livello. Consentirà di spostarsi liberamente tra Mac e iPad senza configurazione preliminare utilizzando mouse e tastiera. Gli tenti potranno aggiornare il proprio Mac a luglio, quando sarà disponibile la versione beta di Monterey. Il rilascio della nuova revisione del sistema operativo è previsto per l'autunno 2021.

