Agenzia spaziale cinese Tianwen-1 rivela le istantanee satellitari dell'atterraggio su Marte - foto

All'inizio di quest'anno tre veicoli spaziali umani sono arrivati nell'orbita di Marte, due dei quali la prima volta per il loro Paese: l'orbiter Hope degli... 08.06.2021, Sputnik Italia

La China National Space Administration lunedì ha rilasciato una nuova immagine, che mostra dove la sua sonda Tianwen-1 è atterrata su Marte il mese scorso. Secondo l'agenzia di stampa Xinhua, la foto è stata scattata il 2 giugno dall'orbita di Tianwen-1 e mostra Utopia Planitia, un vasto bacino da impatto di 3.300 chilometri nell'emisfero settentrionale di Marte, che circonda il punto in cui il lander della sonda si è posato il 15 maggio. Secondo la CNSA, i due punti luminosi in alto a destra dell'immagine sono la piattaforma di atterraggio Tianwen-1, che non ha un nome specifico, e il rover Zhurong Mars. I tre veicoli spaziali sono rispettivamente il primo orbiter, lander e rover della Cina ad arrivare con successo sul pianeta rosso. La missione ha lo scopo di studiare l'atmosfera, la superficie, le caratteristiche geologiche e le caratteristiche del campo magnetico del Pianeta Rosso. A partire dal 7 giugno Zhurong è stato sulla superficie marziana per 24 giorni marziani, che annoverano circa 40 minuti in più rispetto ai giorni terrestri. La sua batteria ha un'autonomia di circa 90 giorni.

