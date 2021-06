https://it.sputniknews.com/20210608/92enne-inglese-crea-capolavoro-a-maglia--una-copia-in-miniatura-della-residenza-estiva-della-regina-11651325.html

Niente di meglio che coltivare un hobby giunti alla pensione. Ma la signora Margaret Seaman, di Great Yarmouth, cittadina inglese sul mare nella punta più orientale dell’Inghilterra, ha fatto della sua passione molto più di un semplice hobby per impegnare il tempo.La 92 enne ha infatti lavorato per ben due anni, "in media dalle 10 alle 12 ore al giorno", alla sua opera – una miniatura di 5 metri e mezzo per quasi 2 metri rappresentante la tenuta reale estiva di Sandringham House che si trova nella stessa contea di Norfolk, non lontano da dove lei abita.La signora Seaman aveva presentato l’opera già l’anno scorso a gennaio, prima che la pandemia interrompesse questo tipo di manifestazioni, e ora finalmente ha avuto la possibilità di riproporre il suo lavoro ma ampliato e migliorato dato che, come lei stessa aveva detto nell’intervista registrata durante la precedente edizione “si tratta di un lavoro in corso, per via della mia età ci impiego un po’”.Il pezzo in mostra sta riscuotendo molto successo e potrà essere visionato alla mostra di Norwich fino all’11 giugno.

