https://it.sputniknews.com/20210607/viaggio-di-vaccinazione-in-russia-potra-costare-fino-a-2500-usd-11635622.html

Viaggio di vaccinazione in Russia potrà costare fino a 2.500 USD

Viaggio di vaccinazione in Russia potrà costare fino a 2.500 USD

Il prezzo dei "viaggi di vaccinazione" in Russia per gli stranieri potrebbe variare da 700 a 2.500 dollari, ha detto a Sputnik il presidente dell'Unione russa... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T21:20+0200

2021-06-07T21:20+0200

2021-06-07T21:20+0200

coronavirus nel mondo

turismo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/853/21/8532162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1952fc0f3deaa5400c03aa2dc32035b4.jpg

Ha aggiunto che la seconda opzione prevede due viaggi di tre giorni ciascuno. "Il costo, che include alloggio, trasferimenti, visite mediche e vaccinazione, sarà di 700 dollari senza volo", ha affermato.Il 4 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di studiare entro la fine di giugno tutti gli aspetti necessari per organizzare la vaccinazione contro il coronavirus per gli stranieri in Russia.A sua volta, il direttore esecutivo dell'Associazione dei tour operator della Russia, Maya Lomidze, ha dichiarato a Sputnik che i viaggi di vaccinazione in Russia potrebbero essere organizzati in un mese. Secondo Lomidze, questo tipo di turismo sarà più facile da organizzare a Mosca e San Pietroburgo, poiché la domanda per questi viaggi si concentrerà soprattutto in queste città. La Russia ha già registrato quattro vaccini contro il Covid-19: lo Sputnik V, creato dal Centro Nikolai Gamaleya per l'epidemiologia e la microbiologia in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti; lo Sputnik Light, la sua versione monodose; EpiVacCorona, creato dal Vector Virology and Biotechnology Center; e CoviVac, prodotto dal Centro Chumakov per la ricerca e lo sviluppo di sostanze immunobiologiche.

https://it.sputniknews.com/20210320/esclusiva-in-arrivo-viaggi-turistici-vaccino-incluso-verso-la-russia-10295729.html

https://it.sputniknews.com/20210605/putin-su-sputnik-v-tra-effetti-collaterali-solo-aumento-temporaneo-di-febbre-11597869.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, turismo, russia