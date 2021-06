https://it.sputniknews.com/20210607/verso-la-federazione-di-centrodestra-salvini-non-sara-una-fusione-11627275.html

Verso la federazione di centrodestra, Salvini: "Non sarà una fusione"

Oggi il leader della Lega vedrà Draghi per discutere del progetto. L'obiettivo è "accelerare il lavoro sulle riforme" e "mettere spalle al muro la sinistra".

La questione sarà all’ordine del giorno del faccia a faccia di oggi pomeriggio tra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi. L’obiettivo del leader leghista è quello di federare i gruppi politici di Lega e Forza Italia in Parlamento per unire le forze ed avere più peso nelle scelte di governo.Un percorso non facile, che già ha suscitato perplessità, soprattutto tra i parlamentari azzurri. Ma Salvini, da Zambrone, in Calabria, dove ieri si sono svolti gli stati generali del partito, rassicura: “Non sarà una fusione”. “Ognuno – ha sottolineato il leghista, citato dal Corriere – manterrà la propria identità”. L’obiettivo, rivela lo stesso quotidiano, è chiudere la partita entro questa settimana. ùLa federazione di centrodestra sarà soprattutto una risposta al coordinamento tra Pd, M5S e Leu in Parlamento. “È l’occasione – dice il leader della Lega - di mettere spalle al muro la sinistra. Ogni mattina Letta si alza e inventa una tassa. Di tutto c’è bisogno meno che di tasse, servono iniezioni di libertà, di lavoro, di cure e di svago dopo due anni di pandemia”.Ora il leghista, che ieri ha discusso del progetto al telefono con Silvio Berlusconi, confida in Mario Draghi. “Spero che ci aiuti” a concretizzare il progetto, è l’auspicio per l'incontro previsto per il pomeriggio di lunedì.Della federazione non farà parte Fratelli d’Italia, che ha scelto di non sostenere l’attuale esecutivo. Ma la leader Giorgia Meloni è convinta che quella di Salvini non sia un’operazione rivolta contro il suo partito. "Oggi Lega e FI governano con Pd e M5s che pretendono di avere i voti di un pezzo di centrodestra per fare quello che facevano con Conte, quello che pensano sia giusto fare".

