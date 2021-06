https://it.sputniknews.com/20210607/venezuela-blinken-usa-continueranno-la-pressione-su-maduro-11641233.html

Venezuela, Blinken: Usa continueranno la pressione su Maduro

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere le sanzioni contro il Venezuela e le pressioni sul presidente Nicolas Maduro, ha affermato il segretario di Stato... 07.06.2021, Sputnik Italia

"La risposta breve è sì", ha detto Blinken durante un'audizione in una commissione della Camera dei Rappresentanti rispondendo ad una domanda dei membri del Congresso se Washington continuerà a fare pressione sul Venezuela con le sanzioni. In Venezuela all'inizio del 2019 sono iniziate massicce proteste contro il presidente Nicolas Maduro poco dopo il suo giuramento. Juan Guaidò, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, si è autoproclamato illegalmente capo di Stato ad interim. Diversi Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno annunciato il riconoscimento di Guaidò come legittimo presidente del Venezuela. A sua volta Maduro ha definito il presidente del parlamento un burattino statunitense. Russia, Cina, Turchia e diversi altri Paesi hanno invece continuano a considerare Maduro come il legittimo presidente del Paese sudamericano.

