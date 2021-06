https://it.sputniknews.com/20210607/vaccinare-l80-della-popolazione-italiana-entro-settembre-questo-lobiettivo-di-figliuolo-11630004.html

Vaccinare l’80% della popolazione italiana entro settembre, questo l’obiettivo di Figliuolo

Vaccinare l’80% della popolazione italiana entro settembre, questo l’obiettivo di Figliuolo

Vaccinare il grosso della popolazione italiana con doppia dose entro il mese di settembre, questo l'obiettivo della campagna vaccinale contro il coronavirus in... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T13:04+0200

2021-06-07T13:04+0200

2021-06-07T13:04+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/10534903_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad69f9657aea9cb18100510f0d139db1.jpg

Il generale Francesco Figliuolo, a capo della struttura commissariale per l’emergenza coronavirus, si è posto sin dall’inizio l’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione italiana entro il mese di settembre di quest’anno.Il generale dell’Esercito italiano, in commissione Bilancio alla Camera dove si è presentato in audizione, ha ribadito l’obiettivo precisando che sarà raggiunto tenendo conto anche della vaccinazione della fascia di età 12-15 anni, recentemente ammessa a ricevere il vaccino Pfizer.Entro il mese di settembre, quindi, la macchina vaccinale punta alla vaccinazione di 54,3 milioni di persone su di una popolazione pari a 59,258 milioni secondo i dati Istat sulla popolazione residente all’1 gennaio 2021.Non dobbiamo sprecare nulla“La mia azione è volta a raggiungere il pieno coordinamento con tutti gli attori coinvolti. La mia più solida convinzione è quella di non sprecare niente in termini di risorse, tempo, uomini e mezzi”, ha affermato il generale in audizione alla Camera come riportato da AskaNews.Un fine settimana da recordIntanto la campagna vaccinale ha fatto registrare un fine settimana da record, con 1,2 milioni di dosi inoculate tra sabato e domenica, ovvero 600 mila somministrazioni al giorno.Un ritmo sostenuto che ha entusiasmato anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale ieri pomeriggio ha affermato che entro luglio ci sarà la grande svolta.Come procede la campagna vaccinale in ItaliaLe dosi somministrate sono 38.178.684 alle ore 6 di lunedì 7 giugno, mentre il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è salito sopra i 13 milioni. Il 24,01% della popolazione over 12 anni è stata vaccinata.La media delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute dalle Regioni è al 90,1%, con Umbria, Lombardia e Marche solidamente in cima alla graduatoria delle Regioni più virtuose con il 92,5% e 92,4%. La Sardegna resta ultima con l’84%.Sul piano internazionale l’Italia risulta essere la nona nazione al mondo per numero di dosi somministrate ogni 100 abitanti (62,33), con dati aggiornati al 5 di giugno da Our World in Data. A livello europeo siamo terzi dietro Regno Unito ed Ungheria.

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia