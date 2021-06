https://it.sputniknews.com/20210607/turchia-insiste-lanciamissili-s-400-comprati-in-russia-non-sono-minaccia-per-nato-11636169.html

Turchia insiste: lanciamissili S-400 comprati in Russia non sono minaccia per Nato

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che i sistemi missilistici di difesa aerea russi S-400 non rappresentano una minaccia per la... 07.06.2021, Sputnik Italia

Russia e Turchia hanno firmato un contratto per la fornitura di un reggimento di S-400 nel 2017, le consegne di questi armamenti sono state implementare nell'estate e nell'autunno del 2019. L'accordo ha causato una crisi nelle relazioni della Turchia con gli Stati Uniti: Washington ha chiesto di annullare l'affare e comprare i lanciamissili di produzione nazionale Patriot, minacciando in caso contrario di ritardare o addirittura annullare la vendita dei nuovi caccia F-35 alla Turchia, nonché di imporre sanzioni in conformità con il disegno di legge CAATSA (Legge sulla lotta agli avversari dell'America attraverso le sanzioni). Ankara non è disposta a rinunciare agli S-400, ha ribadito in più di un'occasione. Inoltre alla fine di aprile il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che Ankara continua i negoziati con la Russia per l'acquisto del secondo reggimento di S-400.

