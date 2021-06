https://it.sputniknews.com/20210607/su-whatsapp-in-arrivo-nuova-funzione-11640605.html

Su WhatsApp in arrivo nuova funzione

Gli utenti di WhatsApp sui dispositivi col sistema operativo Android potranno accedere al loro account con una "flash call", scrive il portale Webetainfo. 07.06.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/881/36/8813611_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d551370f988b13d379cf1b71c3805a06.jpg

Ora per entrare nell'account del popolare servizio di messaggistica istantanea, vengono utilizzate le password inviate via sms: sullo smartphone viene ricevuto un codice monouso. Con la comparsa della nuova funzione, il telefono riceverà una chiamata e non sarà necessario rispondere: l'applicazione lo farà da sola. Per questo sarà richiesto l'accesso alla cronologia delle chiamate. L'aggiornamento non sarà disponibile su iOS dal momento che le app non possono accedere all'elenco chiamate su questo sistema operativo.

