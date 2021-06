https://it.sputniknews.com/20210607/sondaggio-rivela-americani-riluttanti-alla-vaccinazione-anti-covid-difficilmente-cambieranno-idea-11641543.html

Sondaggio rivela: americani riluttanti alla vaccinazione anti-Covid difficilmente cambieranno idea

Sondaggio rivela: americani riluttanti alla vaccinazione anti-Covid difficilmente cambieranno idea

Quasi un cittadino statunitense su quattro non vuole essere vaccinato contro il coronavirus, il 78% di loro difficilmente cambierà idea in futuro, secondo un... 07.06.2021, Sputnik Italia

Secondo la rilevazione, il 60% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vaccinato, il 4% non ha completato ancora il ciclo vaccinale, il 12% ha intenzione di essere vaccinato e il 24% non vuole immunizzarsi. Allo stesso tempo, in quest'ultimo gruppo è molto difficile che il 78% cambi idea, incluso un 51% che sostiene sia "molto improbabile" un ripensamento. Secondo i dati del sondaggio, gli americani rifiutano la vaccinazione più frequentemente per i dubbi e la mancanza di certezza sulla sicurezza del vaccino (23%) o per la convinzione che il coronavirus non rappresenti una seria minaccia per la salute (20%). L'indagine sociologica è stata condotta online dal 18 al 23 maggio su 3.572 adulti statunitensi. Il margine di errore è di circa il 3%.

coronavirus nel mondo, vaccino, sondaggio, società, usa