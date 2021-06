https://it.sputniknews.com/20210607/sempre-piu-veloci-samsung-presentera-la-nuova-rete-6g-11633264.html

Sempre più veloci: Samsung presenterà la nuova rete 6G

Si navigherà sempre più velocemente, ma bisogna aspettare ancora qualche anno. 07.06.2021, Sputnik Italia

La società sudcoreana Samsung potrebbe presto introdurre lo standard delle reti mobili di sesta generazione 6G, come riporta il Korea Times. Il gigante della tecnologia ospiterà l'evento "Unleashing the Full Power of 5G" il 22 giugno. Samsung ha suggerito che oltre a dimostrare nuovi sviluppi relativi al 5G, presenterà la sua "leadership nello sviluppo di reti di nuova generazione".Nel 2019, il Samsung Advanced Communications Research Center ha iniziato lo sviluppo del 6G. L'anno scorso, la società sudcoreana ha pubblicato la documentazione software dello standard "6G: The Next Hyper-Connected Experience", che descrive i principi di base delle reti di nuova generazione.

