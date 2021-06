https://it.sputniknews.com/20210607/roma-marcello-de-vito-choc-dal-m5s-passa-a-forza-italia-e-dice-berlusconi-innovatore-11634313.html

Roma, Marcello De Vito choc, dal M5S passa a Forza Italia e dice: Berlusconi innovatore

Il grande salto di De Vito a Roma, dal Movimento 5 Stelle acerrimo nemico di Silvio Berlusconi a forzista. La mutazione genetica non è stata bene accolta dalla... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T15:49+0200

m5s

forza italia

Forse per un grillino non può esserci choc più grande del venire a conoscenza del passaggio di Marcello De Vito a Forza Italia. Il presidente dell’Assemblea capitolina che aveva lasciato settimane fa il Movimento 5 Stelle con un lungo post nel quale affermava di non sentire più come proprie le ultime scelte fatte dai pentastellati, è passato con Silvio Berlusconi."La mia scelta prescinde dalle vicende giudiziarie. Il comportamento di M5S e dei suoi principali esponenti lo definisco inqualificabile ma non ha influito sulla mia scelta", così spiega la sua decisione. A presentare il nuovo soldato di Berlusconi è stato Maurizio Gasparri in una diretta Facebook a cui ha partecipato anche il coordinatore nazionale Antonio Tajani.Gasparri, l’anima del partito di Berlusconi a Roma, soddisfatto per aver strappato un elemento rilevante al Movimento 5 Stelle, ha affermato:Ma sulla pagina social del politico c’è chi lo etichetta come traditore, altri lo difendono affermando che il Movimento 5 Stelle fa parte dello stesso governo di unità nazionale in cui si trova anche Forza Italia, quindi non si comprende tanta acredine nei confronti dell’ex pentastellato per il quale è in corso un procedimento penale per corruzione.

