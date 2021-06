Renzi parla del M5S: è finito anche con Conte

https://it.sputniknews.com/20210607/renzi-parla-del-m5s-e-finito-anche-con-conte-11632223.html

Se a Matteo Renzi gli chiedi del Movimento 5 Stelle, lui risponde sempre allo stesso modo: “Io penso che il Movimento 5 Stelle sia finito”. E Renzi, il fondatore di Italia Viva, lo ha ripetuto poco fa a ‘L’Aria che tira’ su La7.Per l’ex Pd che ha staccato la spina al governo Conte, “i 5 Stelle sono imbarazzanti” per i cambi di posizione degli ultimi anni, e cita l’esempio di Luigi Di Maio che “ha chiesto scusa sulla giustizia”.Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica?Troppo presto per fare nomi, mancano 7 mesi, dice Renzi, ma che delinea il profilo che secondo lui dovrebbe avere il successore di Sergio Mattarella:Le divergenze con LettaTra Renzi e Letta non è mai corso buon sangue e lo sanno anche i libri di storia della politica italiana recente, ma con il ritorno di Letta al Pd dopo 7 anni di esilio, le cose non sono cambiate tra i due, a maggior ragione ora che sono in due partiti differenti.Va bene il dibattito a favore dei giovani, ma non aumentando le tasse. Io non ero d’accordo nemmeno quando lui (Letta) aumentò l’IVA, ricorda Renzi per lanciare il messaggio all’elettorato sul suo grado di avversione alle tasse.Draghi quanto durerà?Nodo centrale del dibattito politico è la durata del governo di Mario Draghi, il fondatore di Italia Viva dice che questo governo giungerà in porto e si scioglierà quindi nel 2023.

