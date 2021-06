https://it.sputniknews.com/20210607/ragazza-18enne-grave-dopo-vaccino-bassetti-dice-no-a-clima-di-psicosi-11637364.html

Ragazza 18enne grave dopo vaccino, Bassetti dice no a clima di psicosi

Ragazza 18enne grave dopo vaccino, Bassetti dice no a clima di psicosi

L'infettivologo del San Martino di Genova, l'ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni per un evento trombotico dopo aver ricevuto il vaccino di... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T18:24+0200

2021-06-07T18:24+0200

2021-06-07T18:24+0200

vaccinazione in italia

vaccino

medicina

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

"Non deve scatenare la psicosi" il caso della 18enne di Sestri Levante, ricoverata in gravi condizioni per trombosi e sottoposta a due interventi di neurochirurgia nel fine settimana, ha sostenuto in una conversazione con Adnkronos Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino di Genova, l'ospedale dove è in cura la giovane.Il noto medico, che in più di un'occasione ha sostenuto l'importanza della vaccinazione contro il Covid e la sicurezza dei vaccini evidenziandone il basso rischio, ha ipotizzato che la ragazza potesse aver sofferto di trombosi non direttamente per la somministrazione del siero anti-Covid di AstraZeneca, ma per l'assunzione di altri farmaci.Per sottolineare la sicurezza dei vaccini, soprattutto per le giovani donne, Bassetti ha ricordato come farmaci comuni abbiano manifestato eventi trombotici con maggiore incidenza.Infine Bassetti ha sottolineato l'importanza di studiare a fondo il caso della giovane 18enne per stabilire le cause di questa grave reazione avversa.Oggi l'immunologa e docente di Pediatria dell'università di Firenze, la professoressa Chiara Azzari, ha lanciato un appello all'Ema per chiedere di vietare alle giovani donne l'inoculazione dei vaccini anti-Covid a vettore virale, come AstraZeneca e J&J, sullo sfondo del maggior numero di eventi trombotici in questo gruppo di persone.

Andrea BASSETTI: CHE TI SI SCATENI A TE LA PSICOSI. QUELLI COME TE MI DANNO LA NAUSEA. SEMPRE PRONTI A MINIMIZZARE. DICI CHE IL CASO DELLA RAGAZZA NON LO CONOSCI PERÒ PARLI DALL' ALTO DELLA TUA SAPIENZA MEDICA E STATISTICA. DI QUESTA RAGAZZA NON SAI UN CAZZO TU E NEANCHE I TUOI COLLEGHI-COMPARI (CHE IMMAGINO CON QUANTA SCRUPOLOSITA' ABBIANO VALUTATO LE CONDIZIONI DI SALUTE DI QUESTA RAGAZZA PRIMA DI VACCINARLA!). MA COME FATE A DORMIRE LA NOTTE? 12

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, vaccino, medicina, coronavirus in italia