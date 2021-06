https://it.sputniknews.com/20210607/primo-volo-con-equipaggio-di-blue-origin-portera-jeff-bezos-e-il-fratello-nello-spazio-11630771.html

Primo volo con equipaggio di Blue Origin porterà Jeff Bezos e il fratello nello spazio

Primo volo con equipaggio di Blue Origin porterà Jeff Bezos e il fratello nello spazio

Il volo è fissato per il 20 luglio di quest'anno. All'inizio di maggio, un'offerta online per un posto a bordo del primo volo spaziale con equipaggio di Blue... 07.06.2021, Sputnik Italia

Il CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato che viaggerà nello spazio a bordo del primo volo spaziale con equipaggio di Blue Origin con suo fratello, Mark, e il vincitore dell'asta per un posto sulla navicella spaziale New Shepard, la cui identità deve ancora essere rivelata.La società ha chiuso il primo round dell'asta a maggio, dicendo di aver ricevuto quasi 5.200 offerenti da 136 paesi. L'offerta più grande, tuttavia, non è stata divulgata.Fondata nel 2000, Blue Origin è la compagnia privata di volo spaziale di Jeff Bezos che mira a inviare clienti paganti nello spazio per scopi commerciali o turistici. L'azienda lavora anche con l'industria spaziale e della difesa degli Stati Uniti. All'inizio di aprile, la società ha annunciato che presto avrebbe iniziato a vendere biglietti a quelle persone che sono interessate ai viaggi spaziali. Lo stesso mese, Blue Origin ha lanciato con successo un razzo New Shepard nello spazio suborbitale e lo ha fatto atterrare sul pianeta Terra in posizione verticale.

