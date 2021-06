https://it.sputniknews.com/20210607/poverta-e-educazione-328-dei-nativi-digitali-non-sa-usare-un-browser-per-la-didattica-11626212.html

Povertà e educazione: 32,8% dei 'nativi digitali' non sa usare un browser per la didattica

Povertà e educazione: 32,8% dei 'nativi digitali' non sa usare un browser per la didattica

La crisi da coronavirus ha influenzato la vita di tante persone in modi diversi, tra questi anche i ragazzi e i bambini costretti in dad, con un relativo... 07.06.2021, Sputnik Italia

Un'indagine di Save the Children sulla base di dati ISTAT ha scoperto come 1.34 milioni di minori in Italia vivono in condizioni di povertà assoluta, ben 209 mila in più rispetto all'anno precedente, in un campione di 772 bambini di 13 anni, che frequentano l'ultima classe della scuola secondaria inferiore, in 11 città e province italiane: Ancona, Chieti, Mestre, Milano, Napoli, Udine, Palermo, Roma, Torino, Velletri, Sassari.Alle condizioni di povertà economica, si aggiunge la perdita dei termini educativi dovuta alla chiusura delle scuole e alla didattica a distanza. Particolarmente svantaggiati sono i bambini di famiglie in una condizione socio-economica sfavorevole, che vivono in case affollate o sprovviste di una connessione veloce e delle appropriate condizioni per concentrarsi nello studio.In 10 mesi, Save the Children ha raggiunto 160.000 bambini, adolescenti, le loro famiglie e i docenti in 89 quartieri deprivati di 36 città e aree metropolitane per cobntrastare gli effetti del Covid-19. Adesso rilancia la campagna 'Riscriviamo il futuro' volta a combattere la povertà educativa e digitale.

