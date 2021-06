https://it.sputniknews.com/20210607/per-oms-cancellazione-rapida-misure-anti-covid-disastrosa-per-i-non-vaccinati-11638036.html

Per Oms cancellazione rapida misure anti-Covid "disastrosa" per i non vaccinati

La rapida revoca delle misure draconiane imposte per arginare la pandemia di Covid-19 potrebbe rivelarsi disastrosa per i non vaccinati a seguito della... 07.06.2021, Sputnik Italia

Ha inoltre aggiunto che la distribuzione non uniforme dei vaccini anti-Covid consente al virus di diffondersi, aumentando la probabilità che una variante riduca l'efficacia dei sieri immunizzanti.In precedenza Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva affermato che prima o poi l'umanità dovrà affrontare una nuova pandemia che si rivelerà ancora più pericolosa di quella attuale.

