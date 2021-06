https://it.sputniknews.com/20210607/penalizzare-juve-barca-e-real-per-la-superlega-stop-dalla-svizzera-a-fifa-e-uefa--11635426.html

Penalizzare Juve, Barca e Real per la Superlega? Stop dalla Svizzera a Fifa e Uefa

Il ministero della Giustizia svizzero ha vietato alla Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale FIFA e all'Uefa, il suo ramo europeo, di penalizzare i club... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T17:16+0200

2021-06-07T17:16+0200

2021-06-07T17:16+0200

Una dozzina di squadre di calcio europee avevano fondato lo scorso aprile la Superlega (Super League), una competizione per rivaleggiare con Fifa e Uefa con sede in Svizzera, tuttavia il progetto è stato ampiamente e duramente criticato sia da parte dei tifosi che dai politici, spingendo nove squadre a dissociarsi, tra cui Inter e Milan. La Uefa ha successivamente aperto un procedimento disciplinare contro le tre squadre che formalmente non avevano "fatto abiura", Juventus, Barcellona e Real Madrid, che a loro volta hanno presentato un esposto contro Fifa e Uefa presso la massima corte della Ue. Secondo l'emittente spagnola Cadena Ser, il ministero della Giustizia svizzero, che ha autorità sugli organi calcistici, ha chiesto ai massimi organi del calcio di non prendere provvedimenti contro i club ribelli in attesa del pronunciamento del tribunale europeo. L'idea della Superlega è stata criticata per il suo elitarismo e la mancanza di concorrenza. Secondo il format di questa competizione, le squadre fondatrici avrebbero partecipato alla competizione di diritto, lasciando alcuni posti aperti ad altri club che avrebbero dovuto qualificarsi sul campo attraverso i campionati nazionali.

