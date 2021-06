https://it.sputniknews.com/20210607/operazione-antisemita-dei-ros-dei-carabinieri-indagate-12-persone-operavano-via-facebook-11626985.html

Operazione antisemita dei Ros dei Carabinieri, indagate 12 persone. Operavano via Facebook

Operazione telematica dei Carabinieri contro un gruppo di violenti che inneggiava al fascismo e al nazismo ed invitava alla violenza altre persone. 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T10:04+0200

2021-06-07T10:04+0200

2021-06-07T10:04+0200

violenza

nazismo

Il Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei Carabinieri prosegue la sua attività contro la violenza diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa come i social media, ed in una recente operazione hanno denunciato 12 persone tra i 26 e i 62 anni per comportamenti antisemiti e razzisti e per istigazione alla violenza attraverso il social network Facebook.In particolare le 12 persone sono accusate di propaganda di idee naziste e antisemite, di diffusione di video e immagini dal contenuto razzista e discriminatorio. Ma anche di aver diffuso tesi negazioniste, oltre che istigazione a commettere azioni violente contro gli ebrei e gli extracomunitari.Le persone apparterrebbero tutto ad un unico gruppo di riferimento che si fa chiamare ‘ordine ario romano’.Le 12 persone ora sono indagate ed hanno l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.Pianificata azione contro la NatoSecondo le indagini, il gruppo progettava una azione contro una struttura militare della Nato in Italia.I Ros dei Carabinieri hanno monitorato due pagine Facebook e un gruppo sul social network VK, tutte risorse riconducibili alla medesima sigla ‘ordine ario romano’. Da qui gli inquirenti hanno scoperto un gruppo WhatsApp dal nome inequivocabile: “judenfreie liga (OAR)”.Il Ros ha rilevato numerosi post contenenti testi e contenuti multimediali offensivi che hanno permesso di inchiodare alle loro responsabilità le 12 persone di cui sono state ricostruite le identità reali e i comportamenti telematici.

