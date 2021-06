https://it.sputniknews.com/20210607/muore-a-47-anni-schiacciato-dal-trattore-la-strage-dei-lavoratori-continua-11637698.html

Muore a 47 anni schiacciato dal trattore, la strage dei lavoratori continua

Un trattore si ribalta, l'uomo alla guida ne resta schiacciato e perde la vita tragicamente. Non si arresta la lunga scia di morti sul lavoro nel 2021. Ormai è... 07.06.2021, Sputnik Italia

Una strage continua che non ha fine quella che sta colpendo i luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno. Questa volta a morire è un uomo di 47 anni originario di Calvi (Benevento), mentre era alla guida di un trattore a Tufo, comune della provincia di Avellino.L’uomo è rimasto schiacciato dal trattore che conduceva mentre si trovava in un’area molto in pendenza, forse questa la causa del ribaltamento del mezzo agricolo.Il ribaltamento del veicolo non gli avrebbe lasciato scampo uccidendolo sul colpo, il 118 giunto sul posto in breve tempo non ha potuto che constatarne il decesso.Una catena di eventiFanpage riporta che questa tipologia di incidenti sul lavoro tra il Sannio e l’Irpinia si verifica ciclicamente e spesso sono i più giovani a pagarne le conseguenze.Un trattore cabinato, tuttavia, a differenza di quelli che ne sono sprovvisti, potrebbero fare la differenza in caso di ribaltamento.

