Morto Guglielmo Epifani, l'ex leader della Cgil

L'ex leader della Cgil ed ex segretario del PD aveva 71 anni. 07.06.2021, Sputnik Italia

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), piange uno dei suoi segretari più apprezzati e tra le grandi figure del socialismo italiano. Nato a Roma nel 1950, Ettore Guglielmo Epifani si è sempre occupato di sociale e di lavoro, ma ha sempre rifiutato cariche politiche come le candidature all’europarlamento o alla guida della città di Napoli.Tuttavia ha sempre avuto la tessera di partito in tasca, prima del Psi e poi del Ds di Walter Veltroni.Gli si riconosce una grande dote, quella di non dividere ma di ricucire, tenere insieme e riavvicinare le parti.Il 16 ottobre 2010, dopo 8 anni, lascia la guida della Cgil “con la speranza che le cose possano cambiare”. Non abbandona il sindacalismo, infatti diventa presidente dell’associazione Bruno Trentin, ma poi, come tutti i segretari della Cgil si lascia tentare dalle sirene della politica e alla fine cede.Per un breve lasso di tempo, dall’11 maggio 2013, al 15 dicembre 2013, diviene segretario del Partito Democratico. La sua missione è condurre il partito al congresso.Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, era stato colpito da un'embolia polmonare circa una settimana fa, riporta il Corriere della Sera e dopo una stabilizzazione del quadro clinico che faceva sperare, il peggioramento è sopraggiunto nelle ultime ore. Lascia la moglie medico dirigente dell'Inail, Giusi De Luca.La battaglia più significativa di Guglielmo EpifaniNel 2002, da poco nominato segretario della Cgil, Epifani annuncia al congresso che i lavoratori devono scendere in piazza contro la riforma dell’articolo 18 voluta dal governo di Silvio Berlusconi.In piazza porterà un milione di lavoratori.Le reazioni alla morte di EpifaniIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato la sua "propria visione riformista" nella dichiarazione:L'ex premier italiano, Giuseppe Conte, ha ricordato Epifani in un tweet:Oltre al tweet stringato della Cgil, sono giunti i ricordi di molte figure politiche di area di centrosinistra, tra cui il ministro della Salute Roberto Speranza ed anche il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, come il ricordo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Addio a Guglielmo Epifani. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista", ha scritto su Twitter il presidente Sassoli.Per Zingaretti: "La scomparsa di Guglielmo Epifani provoca innanzitutto dolore. Un grande leader protagonista del sindacato e della sinistra. Una persona perbene che, senza urlare, ma con la passione e l’impegno, sapeva creare lo spazio per le sue idee".Anche il Movimento 5 Stelle ha emesso un comunicato ufficiale per ricordare la sua figura appena scomparsa a 71 anni:Matteo Renzi lo ricorda sottolineando la distanza tra i loro pensieri politici:Il ricordo giunge anche dagli esponenti del centrodestra, tra i primi ad essere battuti dalle agenzie quello di Giorgia Meloni che di lui ha detto:Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha appreso con tristezza la notizia:In una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha affermato: "Esprimo il mio cordoglio per la morte di Guglielmo Epifani, persona corretta, uomo delle Istituzioni e sempre impegnato a tutela dei lavoratori. Massima vicinanza alla famiglia".

