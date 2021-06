https://it.sputniknews.com/20210607/moderna-chiede-registrazione-a-ema-per-uso-negli-adolescenti-11634169.html

Moderna chiede registrazione a EMA per uso negli adolescenti

Moderna chiede registrazione a EMA per uso negli adolescenti

Si attende il responso delle autorità che valuteranno nelle prossime settimane l'applicazione del farmaco contro il coronavirus nella vaccinazione dei giovani. 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T15:38+0200

2021-06-07T15:38+0200

2021-06-07T15:38+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3e9e187f9a18d844011b89c67f8803.jpg

L'azienda farmaceutica Moderna ha inviato una domanda al Regolatore europeo dei Farmaci per l'approvazione dell'uso del suo vaccino contro il coronavirus per gli adolescenti. In precedenza, la società americana Moderna ha detto che il suo vaccino contro il coronavirus mRNA-1273 ha mostrato un'efficacia del 100% tra gli adolescenti dai 12 ai 17 anni durante gli studi della seconda fase.Secondo una dichiarazione sul sito web, l'azienda ha anche chiesto il permesso di utilizzare il vaccino con Health Canada. L'EMA a fine maggio ha dato per la prima volta il via libera all'applicazione nell'Unione Europea del farmaco di Pfizer/BioNTech agli adolescenti dai 12 anni. L'agenzia era in attesa di una richiesta da parte di Moderna per l'approvazione del suo vaccino contro il coronavirus per gli adolescenti e ha detto di sperare di poterlo valutare nelle prossime settimane.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino