La vita del vaccinato negli USA? Come prima della pandemia, dice virologo

coronavirus nel mondo

Gli statunitensi che si vaccinano svolgono la stessa vita che conducevano prima della pandemia, così afferma il virologo Guido Silvestri, docente presso l’Emory University di Atlanta.Su Facebook il professore italiano trapiantato negli States, mostra la foto della recente gara di Indianapolis con gli spalti stracolmi e scrive:Si vive come prima della pandemia completato il ciclo vaccinale e ricorda che negli USA “abbiamo passato i 170 milioni di vaccinati”.Poi una critica al sistema italiano da trapiantato negli USA: “Altro che mascherine all'aperto e caffè d'asporto…”Il caffè d’asporto è però acqua passata anche in Italia da qualche giorno.Dal negazionismo al culto delle chiusureIl professore Silvestri ce l’ha un po’ con tutti e ne ha un po’ per tutti nel suo post. Se la prende con i negazionisti, ma anche con i chiusuristi.Abbiamo tanto bisogno di normalità conclude, ”perché c'è tantissimo da fare a livello globale, soprattutto sul fronte vaccini, e molto da ricostruire nel tessuto morale e psicologico della nostra società”.

