https://it.sputniknews.com/20210607/la-dimensione-della-pupilla-potrebbe-essere-un-indice-di-intelligenza-secondo-studio-americano-11636660.html

La dimensione della pupilla potrebbe essere un indice di intelligenza secondo studio americano

La dimensione della pupilla potrebbe essere un indice di intelligenza secondo studio americano

Uno studio del Georgia Institute of Technology sostiene che esista una correlazione diretta tra dimensione della dilatazione delle pupille e intelligenza. Test... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T23:23+0200

2021-06-07T23:23+0200

2021-06-07T23:23+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11636534_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_36c39a304029b5eb335937e2d58775a7.jpg

Ma le pupille non rispondono solamente alla luce. Reagiscono anche a interesse, eccitazione, concentrazione, sforzo psicologico dilatandosi, o ad esempio esaurimento mentale restringendosi. Secondo il lavoro condotto dai laboratori del Georgia Institute of Technology di Altlanta, e pubblicato sull’American Scientific, sarebbero anche un indicatore di intelligenza.I ricercatori americani hanno reclutato più di 500 volontari di età compresa tra i 18 e i 35 anni nella comunità di Altlanta e ne hanno prima di tutto misurato le dimensioni delle pupille utilizzando un dispositivo, chimato eye tracker, che cattura il riflesso della luce sulla cornea utilizzando una fotocamera e un computer ad alta potenza. La misurazione è avvenuta per tutti i partecipanti alle stesse condizioni – al buio, di fronte lo schermo vuoto di un computer e a riposo.I dati raccolti mostrano che una maggiore dimensione della pupilla, rilevata inizialmente, era correlata ad una maggiore intelligenza fluida, controllo dell’attenzione e, in misura minore, anche alle capacità della memoria di lavoro. La ridondanza dei dati fa pensare che tutto ciò non possa essere una coincidenza ma debba per forza esserci una correlazione diretta.L’occhio è lo specchio … dell’intelligenza?In effetti, spiegano gli stessi scienziati, non è difficile capire per quale motivo l’occhio possa essere effettivamente lo specchio dell’anima, anzi, in questo caso, dell’intelligenza.Si tratta di una piccola sezione del cervello situata nella parte superiore del tronco cerebrale con connessioni neurali di vasta portata al resto del cervello. Il locus coeruleus rilascia noradrenalina, che funziona sia come neurotrasmettitore che come ormone nel cervello e nel corpo, e regola processi come la percezione, l'attenzione, l'apprendimento e la memoria. Aiuta anche a mantenere una sana organizzazione dell'attività cerebrale in modo che regioni cerebrali distanti possano lavorare insieme per svolgere compiti e obiettivi impegnativi. Tutti questi compiti ‘organizzativi’ sono estremamente importanti ma anche gravosi per il nostro cervello che vi dedica una grande quantità di energia anche a riposo.Ecco quindi spiegato il meccanismo secondo la tesi dello studio: le persone con un locus coeruleus più attivo ricevono impulsi maggiori da questa area del cervello, persino quando sono a riposo. Questi impulsi arrivano anche alle pupille che quindi risultano più dilatate a parità di condizioni con gli altri soggetti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo