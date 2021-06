https://it.sputniknews.com/20210607/irlanda-scienziati-cercano-ancora-di-risolvere-i-misteri-del-monumento-di-newgrange--11622336.html

Irlanda, scienziati cercano ancora di risolvere i misteri del monumento di Newgrange

Gli scienziati stimano che sia stato costruito circa nel 3.200 aC. Patrimonio mondiale dell'UNESCO, gli archeologi affermano che si tratta di uno dei migliori... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T07:13+0200

2021-06-07T07:13+0200

2021-06-07T07:13+0200

archeologia

Non è così popolare come il vicino Stonehenge ma, dal punto di vista dei misteri, gli scienziati affermano che la 'mega tomba' irlandese potrebbe superarlo. Poco si sa su chi l'abbia costruita e il suo scopo rimane ancora un mistero; i ricercatori ipotizzano che sia stata edificata per ospitare raduni rituali e fungere da luogo in cui onorare i propri antenati. Una cosa su cui tutti gli scienziati comunque concordano è il fatto che Newgrange sia un'impresa di ingegneria. Il monumento è allineato con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Quando un raggio di sole entra nella tomba illumina il corridoio di 18 metri che conduce alle camere funerarie. Gli archeologi sono sconcertati da come i costruttori siano riusciti a erigere un monumento così complesso, dato che disponevano solo di una tecnologia rudimentale.Le camere funerarie contengono le ceneri e le ossa di quattro persone ignote. Gli scienziati presumono in ogni caso che solo individui di alto profilo come sacerdoti o governanti siano stati sepolti a Newgrange. La facciata del monumento, di circa cinque secoli più antica delle piramidi di Giza e di Stonehenge, è realizzata in quarzo bianco. Il suo interno è decorato con intagli in pietra. Gli archeologi ritengono che ci siano voluti decenni per costruire il monumento e, dato che allora l'aspettativa di vita era breve, sarebbe stato via via realizzato da generazioni diverse.

