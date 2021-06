https://it.sputniknews.com/20210607/il-treno-a-vapore-di-dante-da-firenze-a-ravenna-per-ricordare-i-700-anni-dalla-morte-11629321.html

Il treno a vapore di Dante, da Firenze a Ravenna, per ricordare i 700 anni dalla morte

Il treno a vapore di Dante, da Firenze a Ravenna, per ricordare i 700 anni dalla morte

Per celebrare l'anno di Dante, è stato istituito un apposito treno che condurrà i viaggiatori da Firenze a Ravenna, raccontando la storia del Sommo Poeta. 07.06.2021, Sputnik Italia

Chissà cosa avrebbe potuto ispirare a Dante Alighieri viaggiare su un treno, ovviamente non lo sapremo mai, ma da luglio a ottobre, un treno a vapore condurrà i turisti da Firenze Santa Maria Novella a Ravenna, sulle tracce del Sommo Poeta.L’itinerario storico è stato inaugurato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, il quale ha viaggiato a bordo delle carrozze storiche risalenti al 1928.Il treno condurrà i turisti in un viaggio alla scoperta di Dante Alighieri ogni fine settimana dei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre.Il recupero delle ferrovie storicheGrazie al lavoro di Fondazione Ferrovie dello Stato, da anni prosegue incessante il lavoro di restauro di antiche carrozze e treni storici che riprendono vita su tratte ferroviarie secondarie, a volte dismesse e del tutto inoperative.Un investimento volto a potenziare l’offerta turistica dell’Italia e rivolto sia ad un pubblico nazionale che internazionale.Il ministro Franceschini ha ricordato che l’inaugurazione del treno storico per Dante, è stata anche la prima occasione per poter celebrare pubblicamente e in presenza l’anno dedicato a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte.

