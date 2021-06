https://it.sputniknews.com/20210607/il-ricordo-di-epifani-era-un-sindacalista-gentiluomo-11638423.html

Il ricordo di Epifani: "Era un sindacalista gentiluomo"

Così l'ex segretario della Cisl, Savino Pezzotta, e l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, sentiti da Sputnik Italia, descrivono Guglielmo Epifani, l'ex sindacalista e segretario del Pd, scomparso oggi all'età di 71 anni.

2021-06-07T18:58+0200

“Mi scusi ma sono un po’ emozionato, non sapevo nulla”. Esordisce così, contattato al telefono da Sputnik Italia, Savino Pezzotta, segretario della Cisl negli anni 2000, gli stessi in cui Guglielmo Epifani guidava la Cgil. Non ha ancora appreso della scomparsa del sindacalista ed ex segretario del Pd, venuto a mancare oggi dopo essere stato ricoverato d’urgenza la settimana scorsa per un’embolia polmonare. Savino Pezzotta: "Epifani sindacalista attento e un grande riformista"Descrive il deputato scomparso come “un grande segretario della Cgil” e “uno dei sindacalisti più attenti di quel periodo”. L'ex ministro Sacconi: "Era un gentiluomo, mancherà a chi lo conosceva"Così parla di Epifani anche Maurizio Sacconi. Con lui ha condiviso il passato tra i socialisti e tanti dossier negli anni in cui il primo era a capo della Cgil e il secondo al ministero del Lavoro, prima come sottosegretario poi come ministro. “Questo - prosegue l’ex ministro del governo Berlusconi - faceva di lui un interlocutore sempre interessante, era un sindacalista sincero e pragmatico”. “Abbraccio sua moglie, che gli è sempre stata vicina, - dice prima di riagganciare - sono veramente colpito dalla sua scomparsa improvvisa, mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Gianni Cuperlo: "Da lui contributo di serietà, competenza e rispetto per l'interlocutore"“È un grande dolore, un grande dispiacere”, commenta al telefono con Sputnik Italia anche l’esponente della sinistra Dem Gianni Cuperlo. Descrive Epifani, che nel 2013 fu segretario del Pd prima di aderire ad Articolo Uno, come “un grande sindacalista, che anche nella sua esperienza politica ha portato un contributo di serietà, competenza e rispetto per l’interlocutore”.

