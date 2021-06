https://it.sputniknews.com/20210607/il-passaggio-dal-dollaro-alle-altre-valute-avviene-naturalmente-dichiara-ministero-finanze-russo-11631748.html

Il passaggio dal dollaro alle altre valute avviene naturalmente, dichiara ministero Finanze russo

Il passaggio dal dollaro al rublo e alle valute nazionali di altri Paesi avviene naturalmente, vengono creati incentivi per facilitare il processo, ma non... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T14:43+0200

2021-06-07T14:43+0200

2021-06-07T16:26+0200

La dichiarazione arriva dopo che Dmitry Timofeev, il direttore del dipartimento per il controllo delle misure restrittive esterne del ministero delle Finanze, ha ritrattato i suoi commenti precedenti riguardo alla presunta preparazione del governo russo a trasferire tutta la liquidità valutaria dal dollaro all'euro.In precedenza il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha detto che le riserve in dollari del Fondo Nazionale di Investimento sarebbero state ridotte a zero. Ha aggiunto che le riserve di sterline britanniche saranno ridotte al 5%, mentre le disponibilità in euro e in yuan saranno aumentate rispettivamente al 40% e al 30%.* Correzione: la storia originale intitolata "Russia prepara conversione totale delle riserve valutarie dal dollaro all'euro" è stata modificata dopo che Timofeev ha ritrattato i suoi commenti precedenti.

