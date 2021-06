https://it.sputniknews.com/20210607/genova-magistratura-vuole-far-luce-su-caso-18enne-ligure-grave-dopo-vaccino-11639125.html

Genova, magistratura vuole far luce su caso 18enne ligure grave dopo vaccino

Genova, magistratura vuole far luce su caso 18enne ligure grave dopo vaccino

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo senza reati e indagati per il caso della 18enne di Sestri Levanti, ricoverata al San Martino in condizioni gravi... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T20:13+0200

2021-06-07T20:13+0200

2021-06-07T20:13+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

giustizia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384475_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bae334aa4f042d7d703b21892c50d47c.jpg

La Procura di Genova vuole vederci chiaro e capire perché la ragazza 18enne di Sestri Levante è finita in ospedale in gravi condizioni dopo che le è stato somministrato il siero anti-Covid di AstraZeneca: per questo è stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Lo riporta l'Ansa.I magistrati vogliono mettere sotto la lente d'ingrandimento la modalità con cui è avvenuta la vaccinazione, l'anamnesi e il modulo di consenso fatto compilare prima dell'iniezione del siero immunizzante, nonché capire se la ragazza assumeva altri farmaci.La giovane aveva scelto di vaccinarsi contro il coronavirus in forma volontaria sfruttando l'open day organizzato dalla Regione Liguria per gli over 18 lo scorso 25 maggio. Successivamente in data 3 giugno la giovane si è presentata al Pronto Soccorso con mal di testa e fotofobia, ma gli esami a cui è stata sottoposto, tac cerebrale ed esame neurologico, sono stati "entrambi negativi". Tuttavia proprio nel fine settimana le condizioni della ragazza sono peggiorate, con manifestazione di difficoltà motorie, e ritornata al Pronto Soccorso la tac cerebrale ha evidenziato un'emorragia. Una volta confermata la diagnosi di trombosi, la ragazza è stata ricoverata d'urgenza al reparto di Neurochirurgia del San Martino. Ieri tra pomeriggio e sera ha subito 2 interventi di neurochirurgia per la rimozione del trombo e la riduzione della pressione intracranica. Oggi è stato riferito che la ragazza "è grave ma stabile".Oggi il noto medico e infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti ha chiesto di evitare di fomentare la psicosi per questa vicenda, difendendo i vaccini anti-Covid con vettore virale e ricordando che la pillola anticoncezionale per statistica provoca più eventi trombotici nelle donne rispetto ai preparati di AstraZeneca e J&J.Prima ancora l'immunologa e docente di Pediatria dell'università di Firenze, la professoressa Chiara Azzari, ha lanciato un appello all'Ema per chiedere di vietare alle giovani donne l'inoculazione dei vaccini anti-Covid a vettore virale, come AstraZeneca e J&J, sullo sfondo del maggior numero di eventi trombotici in questo gruppo di persone.

https://it.sputniknews.com/20210607/ragazza-18enne-grave-dopo-vaccino-bassetti-dice-no-a-clima-di-psicosi-11637364.html

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, giustizia, italia