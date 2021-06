https://it.sputniknews.com/20210607/genova-grave-ma-stabile-la-18-enne-con-trombosi-giorni-fa-aveva-ricevuto-il-vaccino-astrazeneca-11627930.html

Genova, grave ma stabile la 18 enne con trombosi. Giorni fa aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca

Genova, grave ma stabile la 18 enne con trombosi. Giorni fa aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca

Una giovanissima ragazza ha ricevuto il vaccino Vaxzevria alcuni giorni fa, ed ora versa in gravi condizioni per una trombosi cerebrale presso l'ospedale di... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T11:08+0200

2021-06-07T11:08+0200

2021-06-07T11:08+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/9876393_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_84049408113c3707212994b93a956d6e.jpg

La 18 enne, giunta ieri al Policlinico San Martino di Genova con una trombosi, è grave ma stabile riferisce l’Adnkronos Salute. La giovane è stata operata ieri per ridurre l’emorragia.Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa italiana, la 18 enne genovese aveva partecipato agli Open Day vaccinali alcuni giorni fa e le era stato somministrato l’AstraZeneca.L’ospedale ha effettuato una segnalazione di farmacovigilanza all’Aifa (l’Autorità italiana del farmaco) sul caso, come previsto dalle procedure.Successivamente è intervenuta l’equipe neurochirurgica per ridurre la pressione cranica legata all’emorragia. Da qui la giovanissima ragazza è stata trasferita in rianimazione.42 enne colpita da ictusUna donna di 42 anni di Lucca, riversa in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello di Pisa, per un Ictus sviluppatosi nei giorni successivi all’inoculazione della prima dose di AstaZeneca.La famiglia della donna ha presentato un esposto ai carabinieri dopo essersi fatta consegnare una copia della cartella clinica dall’ospedale.L’appello dei 24 medici genovesiProprio ieri era tornata a far discutere una lettera scritta da 24 giovani medici di Genova volontari per la campagna vaccinale contro il coronavirus, che avevano apertamente chiesto di non somministrare più AstraZeneca ai giovani sotto i 50 anni e in particolare di non proceder oltre con la somministrazione nelle donne.I medici nella lettera rilanciata da un consigliere regionale ligure indipendente, hanno sottolineato il fatto che nei giovanissimi la mortalità per Covid-19 è rarissima e quasi pari a zero. Per tale motivo non si giustificherebbe a loro dire, il rischio di somministrargli un vaccino con vettore adenovirale che in alcuni casi può creare problemi trombotici anche fatali.L’Ordine dei medici di Genova è intervenuto affermando che procederà contro i medici aprendo un procedimento disciplinare.

https://it.sputniknews.com/20210606/doppio-intervento-di-neurochirurgia-per-la-18enne-ligure-grave-dopo-vaccinazione-con-astrazeneca-11624818.html

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia