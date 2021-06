https://it.sputniknews.com/20210607/gastroenterologo-sfata-credenza-popolare-su-bevande-alcoliche-forti-11641903.html

Gastroenterologo sfata credenza popolare su bevande alcoliche forti

07.06.2021

L'uso di alcol forte come medicina per un'intossicazione alimentare o per un'indigestione non è solo inefficace, ma può risultare molto pericoloso. Soprattutto se si confondono i sintomi di gravi malattie del tratto gastrointestinale con l'intossicazione. L'alcol in questa situazione può esacerbare la situazione e portare a gravi conseguenze, ha avvertito la gastroenterologa Margarita Arzumanyan. La dottoressa consiglia vivamente l'uso di farmaci speciali, non alcolici, in caso di intossicazione. In precedenza era stato rivelato il fattore che può amplificare gli effetti negativi dell'alcol sul fegato.

