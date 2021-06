https://it.sputniknews.com/20210607/frode-fiscale-20-milioni-di-euro-sequestrati-a-multinazionale-operante-in-italia-11630660.html

Frode fiscale, 20 milioni di euro sequestrati a multinazionale operante in Italia

Una multinazionale operante nel settore della logistica e dei trasporti tra Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, ha evaso tasse e IVA per un importo non inferiore ai 20 milioni di euro, secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza attraverso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano.L’operazione è stata condotta con la collaborazione del Settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate e su disposizione della Procura della Repubblica di Milano. I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno procedendo in queste ore ad eseguire un decreto di sequestro preventivo d’urgenza.L’operazione “MANTIDE” ha portato alla scoperta un complesso sistema di aziende che operavano come società cosiddette “filtro” e “serbatoio” rispettivamente per schermare le operazioni illecite e per avvalersi di manodopera a cui non versavano neppure i contributi previdenziali.“I rapporti di lavoro con la società committente venivano “schermati” da un consorzio (“società filtro”) che si avvaleva a sua volta di 23 società cooperative (società “serbatoio”), che si avvicendavano nel tempo trasferendo la manodopera dall’una all’altra, omettendo sistematicamente il versamento dell’IVA e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale”.Tra i reati ipotizzati dagli amministratori delle imprese, a cui è stato notificato l’avviso di garanzia, anche quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

