Fratelli d’Italia a un passo dal colpaccio, nei sondaggi politici supera il PD e vede la Lega

Chi vincerà il duello nei sondaggi elettorali? Matteo Salvini o Giorgia Meloni. Quest'ultima incalza sempre più l'amico-rivale e lui cerca la soluzione. 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T18:01+0200

Vere o presunte che siano, le intenzioni di voto dei sondaggi politici è da un paio di anni a questa parte (e forse anche più) che danno Fratelli d’Italia in continua ascesa. Ed ora il sondaggio pubblicato da Euromedia Research, e di cui dà conto Fanpage.it, ci dice che Fdi è al 19,1%, mentre la Lega per Salvini premier è al 22%.Il Partito Democratico è invece al 18,6%, seguito dal Movimento 5 Stelle fisso quasi immobile al 15,1%.La stampella del centrodestra è sempre lì che svolge il suo ruolo intorno al 6,3% delle intenzioni di voto dei sondaggi elettorali.Nelle retrovie troviamo Azione che primeggia tra i piccoli partiti con il 3,5%, seguito da Articolo 1 che vale il 2,5% e staccato c’è la creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, che non va oltre il 2%. Quest’ultimo, però, oggi ha detto che da qui al 2023 tutto cambierà.La fiducia in Mario DraghiCrede nel presidente del Consiglio Mario Draghi, il 57,7% degli intervistati, che nel suo governo ripone il 47,6% della fiducia.E la gestione dell’immigrazioneIl sondaggio affronta anche i temi politici più spinosi come l’immigrazione. In questo caso il 28% ritiene che quando c’era Matteo Salvini al Viminale le cose andavano meglio grazie alla politica dei porti chiusi. Il 29,2%, però, ritiene che mai nessun governo è riuscito veramente a gestire con efficacia il problema.Mentre l’11,2% ritiene che il governo di Mario Draghi stia ottenendo i risultati migliori della Legislatura.

