Francia, multa da 220 milioni a Google per antitrust

Francia, multa da 220 milioni a Google per antitrust

Nel dicembre 2019, l'Autorità francese della Concorrenza ha multato Google per 150 milioni di euro, sostenendo che le regole operative della sua piattaforma... 07.06.2021, Sputnik Italia

Google è stata 'schiaffeggiata' con una multa di 220 milioni di euro dal regolatore nazionale francese della Concorrenza. L'Autorità di controllo dell'Antitrust ha aggiunto che, oltre alla multa, sta accettando gli impegni assunti da Google per istituire modifiche operative con le quali promette di rendere più facile per i concorrenti utilizzare i suoi strumenti di pubblicità online.Gli impegni della società statunitense, che saranno vincolanti in Francia per tre anni, fanno parte di un accordo raggiunto con l'autorità di regolamentazione francese. Quest'ultima aveva accusato l'impresa tecnologica di abusare della sua posizione nel settore della pubblicità digitale indirizzando ingiustamente l'attività al suo server a scapito dei suoi concorrenti. Il mese scorso, il Wall Street Journal aveva riferito che Google aveva proposto un accordo sul caso, originato da una denuncia presentata nel 2019 da News Corp., dal quotidiano francese Le Figaro e dal gruppo mediatico belga Rossel La Voix.Controllo antitrustIl recente caso Google contiene accuse secondo cui il server pubblicitario della società ha dato alla casa d'aste online di Google, AdX, un vantaggio nelle aste pubblicitarie. In parte, questo è stato presumibilmente realizzato fornendo informazioni sulle offerte rivali, insieme a un'ondata di altre forme di auto-preferenza tra gli strumenti pubblicitari-tecnologici di Google, secondo Bloomberg. A dicembre 2019, Google è stata multata dalla Francia per 150 milioni di euro in un caso riguardante la pubblicità online. All'epoca, l'autorità francese trovò che Google aveva abusato della sua posizione impostando "regole operative non trasparenti e difficili da capire" per la sua piattaforma pubblicitaria Google Ads.Nel dicembre 2020 il dominio di Google nella ricerca online è stato esaminato mentre un gruppo di stati statunitensi ha presentato la terza causa antitrust in due mesi contro il gigante di Internet. Depositata da stati tra cui Colorado, Iowa e New York, è arrivata mentre 10 procuratori generali dello stato repubblicano guidati dal Texas hanno citato in giudizio la società per pratiche anticoncorrenziali. Google, un'unità di Alphabet Inc., ha riflettuto sulle critiche per l'apparente utilizzo del suo dominio sul mercato della ricerca online per "far morire di fame i concorrenti del traffico vitale". La società sostiene che il suo motore di ricerca è popolare e gratuito, sottolineando che le classifiche sono guidate dalle esigenze dei consumatori. Non c'è ancora stato un commento ufficiale da parte di Google in merito all'attuale indagine antitrust e alla decisione di multare la società.

