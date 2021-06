https://it.sputniknews.com/20210607/devono-partecipare-tutti-non-solo-pochi-eletti-portavoce-ministero-esteri-cinese-commenta-biden--11631332.html

"Devono partecipare tutti, non solo pochi eletti", portavoce Esteri cinese su parole di Biden

"Devono partecipare tutti, non solo pochi eletti", portavoce Esteri cinese su parole di Biden

Il POTUS ha sostenuto che gli Stati Uniti devono guidare il mondo da una posizione di forza e affrontare le minacce poste dai governi di Cina e Russia. 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T15:02+0200

2021-06-07T15:02+0200

2021-06-07T16:33+0200

relazioni usa-cina

joe biden

diplomazia internazionale

usa

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11631667_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81f6987cbffa65fc17c3f8c8720eeb1e.jpg

In un briefing di lunedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, ha commentato l'articolo d'opinione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il Washington Post.Biden ha dichiarato che la Cina non dovrebbe partecipare allo sviluppo di regole del commercio e della tecnologia mondiale. Biden ha anche scritto che le principali democrazie del mondo offriranno un'alternativa di alto livello alla Cina per aggiornare le infrastrutture fisiche, digitali e sanitarie.Wang ha sottolineato che "tutti i paesi dovrebbero partecipare alle consultazioni sulla comunità internazionale e l'ultima parola non dovrebbe essere lasciata solo a pochi Stati eletti". Secondo lui, la comunità internazionale deve fermamente aderire all'apertura e all'inclusività, oltre a insistere su consultazioni paritarie."L'attuazione di confini ideologici, l'attuazione di politiche di blocco rivolte a paesi specifici o la pratica di pseudo-multilateralismo selettivo sono tutte azioni che sono contrarie alle tendenze moderne, sono impopolari e non avranno successo", ha continuato il diplomatico.Ha inoltre espresso la speranza che "gli Stati Uniti tratteranno la Cina in modo obiettivo e razionale, smetteranno di esagerare e gonfiare la minaccia cinese e faranno più sforzi favorevoli per promuovere la fiducia reciproca e la cooperazione tra Cina e Stati Uniti, nonché per la pace, la stabilità e la prosperità globali".

1

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

relazioni usa-cina, joe biden, diplomazia internazionale, usa, cina