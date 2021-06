https://it.sputniknews.com/20210607/crisanti-senza-vaccini-italia-vulnerabile-come-prima-della-pandemia-11627703.html

Crisanti, senza vaccini Italia vulnerabile come prima della pandemia

L'Italia senza vaccini sarebbe ferma al pre-pandemia. Serve un tracciamento adeguato e un monitoraggio delle mutazioni dei virus afferma il professore... 07.06.2021, Sputnik Italia

Il professore Andrea Crisanti è critico sul sistema sanitario italiano e ospite di Agorà su Rai 3, afferma che se oggi abbiamo meno decessi dovuti al Covid-19 è perché la campagna vaccinale sta facendo diminuire i ricoveri in terapia intensiva.Ma “se non ci fosse la vaccinazione, l’Italia sarebbe vulnerabile come 2 anni fa”, afferma il professore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova.Per Crisanti in Italia si fa poco o nullo tracciamento dei casi, e troppo poco sequenziamento genomico per intercettare eventuali nuove varianti o le varianti già note del virus.Una Italia sempre più biancaCrisanti dice che lui vorrebbe vedere una Italia colorata di bianco, cioè tutte le Regioni in zona bianca, ma “con un numero adeguato di tamponi e adeguate misure di sorveglianza”.Ed aggiunge: “Se l'Italia avesse 2 mila casi di Covid al giorno e 700mila tamponi processati” allora potrebbe credere ai numeri dei bollettini.E presenta il caso del Regno Unito. “L'Inghilterra ha 6 mila casi e 2-3 decessi al giorno. Come facciamo noi ad avere i casi che conteggiamo” e cioè poco più di 2mila, “e 20 volte più morti? Non quadra”.Terza dose sì o noPer quanto riguarda il tema della terza dose, Crisanti crede che lo scopriremo in autunno se servirà farla oppure no.Quello che rassicura Crisanti è il fatto che si possano mischiare vaccini come AstraZeneca e Pfizer, ottenendo “un'ottima risposta immunitaria. Questa è una buona notizia”, conclude.

