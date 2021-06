https://it.sputniknews.com/20210607/covid-per-docente-universitaria-occorre-escludere-giovani-donne-da-vaccini-a-vettore-virale-11633149.html

Covid, per docente universitaria occorre "escludere giovani donne da vaccini a vettore virale"

Covid, per docente universitaria occorre "escludere giovani donne da vaccini a vettore virale"

L'immunologa e docente di Pediatria all'università di Firenze Chiara Azzari lancia un appello all'Ema dopo il caso della 18enne ligure in gravi condizioni per... 07.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-07T15:29+0200

2021-06-07T15:29+0200

2021-06-07T15:29+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538133_0:99:1890:1162_1920x0_80_0_0_0bab17d74e5b54719f211367f61d68c0.jpg

Sullo sfondo del caso della giovane 18enne di Sestri Levante, ricoverata nello scorso fine settimana in gravi condizioni al San Martino di Genova per trombosi e sottoposta ad un doppio intervento chirurgico per la rimozione del coagulo di sangue e la riduzione della pressione intracranica a seguito dell'emorragia, la professoressa Chiara Azzari, immunologa e docente di Pediatria all'università di Firenze, si è rivolta con un'esortazione all'Ema, chiedendo di vietare i vaccini anti-Covid a vettore virale alle giovani donne, dal momento che proprio in questa categoria sono stati più frequenti i casi di reazioni avverse dopo l'inoculazione del vaccino.Trombosi e AstraZeneca: anche se raro c'è un nessoIn Italia e nel mondo non è la prima volta che si registrano casi di reazione grave avversa dopo la vaccinazione contro il Covid con il preparato della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. L'Ema ha successivamente ammesso l'esistenza di un nesso tra la coagulazione anomala del sangue e il vaccino di AstraZeneca, pur rilevando che i benefici dell'immunizzazione dal coronavirus con questo siero superano di gran lunga i rischi. Proprio in Liguria lo scorso aprile era morta per trombosi una giovane insegnante 32enne che si era fatta vaccinare con il siero di AstraZeneca.

Andrea MA COSÌ SI DANNEGGIA BIG PARMA! (SIC) 17

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino, medicina