Covid, la Spagna riapre ai turisti vaccinati

La Spagna apre ufficialmente lunedì ai turisti stranieri che hanno completato la vaccinazione contro il Covid almeno 14 giorni prima del loro arrivo. Per i turisti europei, sarà sufficiente fornire il green pass che certifichi l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o un test PCR negativo, nonostante i preparativi tecnici per il certificato non siano ancora stati ultimati.I visitatori dal resto del mondo dovranno invece fornire un'attestazione di vaccinazione completa di almeno 14 giorni prima dell'arrivo con uno dei vaccini approvati dall'OMS, che quindi comprende anche lo Sputnik V russo e il Sinovac cinese, aprendo la possibilità di viaggio ai turisti sudamericani. I preparativi tecnici per controllare l'arrivo di turisti stranieri sono stati per settimane oggetto di discussione tra il governo e le comunità presso il Consiglio sanitario interterritoriale. Mercoledì scorso la ministra Carolina Darias ha ammesso che "non tutti" saranno pronti questo lunedì a rilasciare certificati o leggerli.Ciò nonostante, il ministero della Salute ha ricordato che fino al 1° luglio non sarà "obbligatorio" avere tutti i mezzi tecnici per rilasciare e leggere il Certificato Covid dell'UE, infatti i turisti in ingresso saranno accettati anche con una "autodichiarazione" e "con prova documentata" di vaccinazione, un PCR o un test antigene negativo di massimo 48 ore prima, o un certificato di guarigione valido fino a 180 giorni prima.Alcuni paesi avranno ancora ingresso libero senza certificazione, in quanto non rientrano nell'elenco delle zone a rischio: si tratta di Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Thailandia e Cina, a cui alcune settimane fa si sono aggiunti Israele, Regno Unito e Giappone.All'arrivo in Spagna (sia nei porti che negli aeroporti) verranno istituiti due tipi di controlli. Un 'controllo rapido' per persone provenienti da paesi non considerati a rischio e in grado di dimostrare la vaccinazione o il green pass tramite codice QR. Per i turisti in arrivo da paesi a rischio verrà istituito un controllo documenti separato e casuale che "terrà conto del loro luogo di origine e del livello di incidenza", ha spiegato il ministero della Salute, dove verrà prelevata la temperatura da termometri senza contatto o termocamere per verificare che non si superino i 37,5ºC.

