Covid Italia, slitta il coprifuoco e cadono le restrizioni per la zona bianca

Covid Italia, slitta il coprifuoco e cadono le restrizioni per la zona bianca

Da lunedì 7 giugno scatta la zona bianca per 4 nuove regioni con la caduta delle relative restrizioni. Per il resto d'Italia, gialla o le rare zone rosse, si... 07.06.2021

Allungato fino a mezzanotte il coprifuoco nella zona gialla, che interessa quindi Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.Queste zone dovranno aspettare il cambio di colore oppure il 21 giugno per vedere la caduta totale del coprifuoco: per la zona bianca, infatti, salta del tutto il limite di orario, e rimangono giusto pochi divieti da seguire.Riaprono anche i parchi divertimento, i parchi acquatici e quelli a tema, sale giochi e sale bingo, fiere, sagre, centri termali/benessere e i palazzetti dello sport al chiuso (riempiti al 25% della loro capienza). Per la celebrazione di matrimoni, unioni civili, battesimi, comunioni sarà necessario il 'green pass' per attestare la vaccinazione, guarigione da Covid o il tampone negativo fatto entro 48 ore.Nonostante questa ritrovata libertà della zona bianca, sussistono comunque delle eccezioni volute dai sindaci o dai governatori locali. A Pescara (Abruzzo) bar, ristoranti e locali dovranno chiudere a mezzanotte e mezza da domenica a giovedì, all'una e mezza venerdì e sabato.In Sardegna, invece, nonostante la zona bianca, il comune di Aritzo è stato posto in zona rossa rinforzata fino al 15 giugno (solo asporto, scuole e chiese chiuse), dopo il rilevamento di 40 persone positive.Rossi anche alcuni piccoli comuni sparsi per l'Italia come Laurino (Salerno) Prizzi e Gerani Siculo (Palermo), Scordia, (Catania).

