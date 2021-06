https://it.sputniknews.com/20210607/covid-italia-figliuolo-possibile-terza-vaccinazione-11629613.html

Covid Italia, Figliuolo: "Possibile terza vaccinazione"

Covid Italia, Figliuolo: "Possibile terza vaccinazione"

In precedenza, anche il ministro Speranza aveva accennato a un possibile terzo richiamo da poter fare direttamente in farmacia e con i medici di base per... 07.06.2021, Sputnik Italia

Intervenuto in audizione alla Camera, il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha affermato che potrebbe essere prevista una terza dose di vaccinazione, guardando l'andamento recente della pandemia.Il Commissario ha inoltre sottolineato che nei prossimi mesi si passerà gradualmente da una "gestione commissariale a una gestione ordinaria delle attività sanitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali competenti", come chiaro segno dell'allontanamento dell'Italia dall'emergenza Covid.

